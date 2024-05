Neue Frauen- und Kinderklinik in München-Schwabing eröffnet

Gute Wünsche für die neue Klinik steigen an Luftballons in den regnerischen Münchner Himmel: Im Beisein von rund 150 Gästen hat die München Klinik am Mittwochmittag den Neubau ihrer Frauen- und Kinderklinik im Stadtteil Schwabing eröffnet. Ab Mitte Mai sollen hier auf sechs Stockwerken Mütter, Kinder und Jugendliche nach neuesten medizinischen Standards versorgt werden.

Sieben Jahre Bauzeit, 143 Millionen Euro, modernste Ausstattung

In den Neubau samt Kreißsälen, OP-Räumen und medizinischer Ausstattung haben der Freistaat und die Stadt München rund 143 Millionen Euro investiert. Nach sieben Jahren Bauzeit ist das Gebäude nun fertig. Auf der neuen Geburtsstation im zweiten Stock stehen insgesamt sechs Kreißsäle zur Verfügung. Je nach Bedarf können dort zwischen 2.000 bis 3.000 Kinder pro Jahr das Licht der Welt erblicken.

"Es ist ganz wichtig, dass wir hier ganz moderne, qualitativ hochwertige Kindermedizin anbieten. Wir wollen medizinisch alles tun, damit die Kleinen gut auf die Welt kommen", sagte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) dem BR am Rande der Veranstaltung.

Neubau wird "großes Eltern-Kind-Zentrum"

Der zentrale OB-Bereich im dritten Stock des Neubaus ist mit fünf hochmodernen Operationssälen ausgestattet. Hier können kleinste Frühgeborene wie Erwachsene operiert werden. Der Vorteil der neuen Ausstattung: Die Lichtstimmung der Räume lässt sich regulieren, sodass Kontraste bei Operationen sichtbarer werden. Außerdem lässt sich die Raumtemperatur auf bis zu 36 Grad aufheizen.

Das Gebäude ist zudem mit neuen Räumlichkeiten für MRT- sowie CT-Untersuchungen und einer neuen Radiologie-Einheit ausgestattet. Julia Hauer, Chefärztin der Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Schwabing, spricht von einem Meilenstein: "Jetzt ist es an uns, das Gebäude inhaltlich zu füllen, dass es wirklich ein großes Eltern-Kind-Zentrum wird."

Mitarbeiterwohnungen für Pflegekräfte

Die München Klinik, der kommunale Krankenhausbetreiber, möchte damit nicht nur die Patienten bestmöglich versorgen, er möchte auch als Arbeitgeber für dringend benötigtes Pflegepersonal attraktiv sein. Auf dem Gelände sollen auch Mitarbeiterwohnungen entstehen.