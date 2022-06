Artikel mit Audio-Inhalten

Netzbetreiber: Erdgasversorgung in Schwaben zurzeit gesichert

Zurzeit kommt in Deutschland weniger Erdgas aus Russland an. Engpässe gibt es in Schwaben aber nicht, sagt der Netzbetreiber "Erdgas Schwaben". Im Gegenteil: Aktuell können sogar die Erdgasspeicher für den Winter weiter aufgefüllt werden.