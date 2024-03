Nawareum in Straubing: 70.000 Besucher im ersten Jahr

Das Nawareum in Straubing lädt die Besucherinnen und Besucher seit einem Jahr zum Mitmachen rund um das Thema nachwachsende Rohstoffe ein. 70.000 Menschen aller Altersklassen haben das Angebot bislang wahrgenommen. Zum Jubiläum wird ein Blick hinter die Kulissen gewährt.

Exponate müssen robust sein

Die Dauerausstellung erstreckt sich über drei Etagen und 1.250 Quadratmeter und behandelt viele Themen wie Klimawandel, Pflanzen, Ernährung, nachwachsende Rohstoffe und erneuerbare Energien. 70.000 Besucher sind für ein junges Museum auch eine Herausforderung. Weil vor allem Kinder sehr gerne alles anfassen und ausprobieren, mussten im vergangenen Jahr auch einige Exponate repariert und besonders gewartet werden.

Probleme mit Staubläusen gelöst

Außerdem gab es in der großen "Herbarwand", an der verschiedene Pflanzenarten von Heil- über Ölpflanzen studiert werden können, Probleme mit Staubläusen. Nach kurzer Beratschlagung mit anderen Museen wurden alle Rahmen abmontiert. Anschließend wurden sie in eine Tiefkühlkammer gebracht. Dadurch konnte eine Ausbreitung frühzeitig verhindert werden.