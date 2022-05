Nahverkehr: Landkreis Landshut setzt weiter auf MVV-Beitritt

Der Landkreis Landshut verhandelt nun doch weiter über einen Beitritt zum Münchner Verkehrsverbund MVV. Das hat der Kreistag am Montagnachmittag mit deutlicher Mehrheit beschlossen. Zuletzt hatte es vermehrt Stimmen gegeben, die wegen der ungeklärten Kosten einen Stopp der Beitrittsverhandlungen gefordert hatten. Auch Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) sieht darin einen richtigen Weg.

Ticket in Landshut kaufen und auch in München nutzen

Die Vision lebt weiter: Mit einem in Landshut gekauften Ticket könnten Reisende den gesamten ÖPNV im Großraum München nutzen. Der Landkreis Landshut tritt nun in die entscheidende, so genannte Phase 2 der Verhandlungen mit dem Münchner Verkehrsverbund MVV ein.

Kreistag befindet Beitritt für richtig

Im Wirtschaftsausschuss des Landkreises hatte es dafür zunächst keine Mehrheit mehr gegeben, weil zu viel unklar erschien. Der Kreistag stellte aber jetzt klar: die Sinnhaftigkeit eines Beitritts sei unbestritten.

Unklar sind noch die Kosten

Der Teufel steckt dennoch weiterhin im Detail. Noch ist nicht klar, welche konkreten Kosten auf den Landkreis Landshut im Falle eines Beitritts zukommen würden. Der MVV wird deshalb gebeten, offene Fragen zu untersuchen und zu beantworten.

Erfolgen könnte der Beitritt des Landkreises Landshut zum MVV frühestens 2025.

Unterstützung vom Verkehrsminister

Am Dienstag wurde bekannt, dass Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) den Entschluss des Kreistags Landshut begrüßt. Auch er sieht darin den richtigen Weg: "Wir brauchen leistungsfähige Verkehrs- und Tarifverbünde aus Bus und Bahn in Bayern. Mit dem Beschluss hält sich der Landkreis alle Optionen offen, denn in der anstehenden zweiten Phase der Grundlagenstudie zur MVV-Erweiterung werden wichtige Grundlagen für eine fundierte spätere Entscheidung geschaffen."

In vielen Teilen Bayerns gebe es derzeit oft lediglich Kooperationen im Busverkehr, die den Bahnverkehr ausklammern oder überhaupt noch keine Verkehrsverbünde. Daher, so Bernreiter, unterstützt die Staatsregierung verbundfreie Landkreise und kreisfreie Städte auf dem Weg in Verkehrsverbünde.