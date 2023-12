Aufatmen bei Autofahrern: Bahn frei auf A3 und A93

Autofahrer im Raum Regensburg können aufatmen: Sie haben demnächst wieder freie Fahrt auf den Autobahnen A3 und A93, auf denen bislang große Baustellen den Verkehrsfluss behinderten.

Freie Fahrt nach sechs Jahren Baustelle

Noch diese Woche soll die A3 zwischen dem Autobahnkreuz Regensburg und Rosenhof nach fast sechs Jahren Ausbau wieder baustellenfrei sein. Voraussichtlich am Donnerstag soll die Autobahn sechsspurig für den Verkehr freigegeben werden, so die Autobahn GmbH des Bundes.

Ein paar Restarbeiten gibt es, diese würden aber nicht von der Fahrbahn aus gemacht. An mehreren Wochenenden im September und Oktober nächsten Jahres soll dann noch der Lärmschutzbelag aufgebracht werden. Das bringe größere Einschränkungen nach den Sommerferien mit sich. Wann genau, will die Behörde rechtzeitig bekannt geben. Bis dahin heißt es aber freie Fahrt auf der A3.

A93 Richtung Regensburg wieder zweispurig befahrbar

Auf der A93 in Richtung Holledau und München fließt der Verkehr seit rund zwei Wochen wieder auf zwei Spuren. Auf der anderen Seite soll die bisherige Verkehrsführung noch in dieser Woche zurückgebaut werden. Bis zum Freitag soll es dann wieder zweispurig in Richtung Regensburg gehen. Aber nur während der Winterpause, wie es heißt: Ab April 2024 wird weitergebaut. Ab 2025 soll die neue Fahrbahn auf dem Abschnitt zwischen Dreieck Saalhaupt und Regensburg fertig sein.

Ab Freitag soll dann auch die seit Mai 2023 am Dreieck Saalhaupt gesperrte Überfahrt von der B15n (aus Landshut kommend) auf die A93 in Richtung Regensburg wieder für den Verkehr geöffnet werden.