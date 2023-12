"Nachts im Stadtmuseum": Taschenlampenführung in Kaufbeuren

Über die alte, knarzende Holztreppe geht es für die Kinder mit ihren Taschenlampen rauf in die Ausstellung. Mit jedem Schritt wird es dunkler. Vor dem Durchgang in die Dauerausstellung bleibt Museumspädagogin Angela Ostenrieder stehen und warnt: "Wir begeben uns jetzt in diesen Raum. Da ist es stockdunkel!"

Von "unheimlich" bis "superschön"

Der Schein der Taschenlampen huscht über die Bilder, über Vitrinen und Ausstellungsstücke. Was sich weiter hinten in der Ausstellung verbirgt - die Kinder können es noch nicht erkennen. Im Dunkeln wirkt das Museum ganz anders. "Unheimlich", findet das Julian. "Schön", sagt dagegen Lina. "Ich liebe dunkel!" Überall in der Ausstellung sind Tiere versteckt. Diese müssen die Kinder finden. Für Emil ist es "ein cooles Gefühl", mal nachts mit der Taschenlampe durchs Museum zu ziehen. "Es ist superschön!"

Spannende Geschichten im Schein der Taschenlampen

Warum das Kemnater Tor auch Geißtor genannt wird? Was es im Mittelalter mit den Zünften auf sich hatte? Oder warum der vergoldete Eulenpokal das wertvollste Stück im Museum ist? Die Kinder erfahren im Schein der Taschenlampen viel Wissenswertes über die Geschichte Kaufbeurens. Am großen Modell der mittelalterlichen Stadt können das die Wahrzeichen Kaufbeurens suchen, den Fünfknopfturm. Gleich daneben dürfen sie eine mittelalterliche Halsgeige anprobieren oder den alten Mörser der Apotheker testen.

Eine Stunde dauert der nächtliche Besuch im Stadtmuseum. Für die meisten ist das ein tolles Erlebnis. "Ich fand’s gut", sagt Max. "So ein Museum habe ich noch nie im Dunkeln gesehen." Es ist schon ganz anders als am Tag, findet auch Emil: "Das war sehr toll."

Lust machen auf den Besuch am Tag

Wie das Stadtmuseum bieten auch einige andere Museen in Kaufbeuren Nachtführungen für Kinder zur dunklen Jahreszeit an. Die nächtlichen Besuche sollen Lust machen auf mehr: "Wir möchten den Kindern ein besonderes Erlebnis bescheren", sagt die Leiterin des Kaufbeurer Stadtmuseums, Petra Weber. "Vielleicht hat dann ja der eine oder andere Lust, noch mal ins Museum zu schauen, wenn es nicht dunkel ist." Bei der aktuellen Nachtführung hat das laut Museumspädagogin Angela Ostenrieder offensichtlich geklappt: "Ich hab schon gehört, dass sie alle wiederkommen wollen, um das eine oder andere Detail zu sehen", sagt sie und lacht.

Die nächste Nachtführung für Kinder ab sechs Jahren gibt es am 9. Februar im Kunsthaus in Kaufbeuren. Da machen sich die Kinder auf und suchen unheimliche oder komische Dinge in der Ausstellung und begeben sich auf eine Reise in fantastische Welten.