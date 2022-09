Nach zwei Jahren Pause: Karpfhamer Fest beginnt wieder

Wochenlang wurden auf der grünen Wiese in Karpfham im Landkreis Passau Zelte und Messehallen aufgebaut. Nach zwei Jahren pandemie-bedingter Pause beginnt am Donnerstag das Karpfhamer Fest – eines der größten Volksfeste im Freistaat. Gefeiert wird sechs Tage lang in sechs Zelten.

Bedienungsfreundlicher Bierpreis

Die Maß Bier kostet heuer 11,10 Euro. Ein Preis, der bedienungsfreundlich und ein Anreiz sein sollte, um auf dem "Karpfhamer" zu arbeiten. Denn genügend Bedienungen zu bekommen, war eine der großen Herausforderungen für die Wirte in diesem Jahr, berichten sie.

Florian Freudenstein ist heuer zum ersten Mal Festwirt. Er konnte zwar das Kern-Team der ehemaligen Schwaimer Hütte übernehmen, musste aber weitere Bedienungen finden. Sein Glück: Als Hotelier in Bad Füssing konnte er zwölf Mitarbeiter überreden, vom Weinglas auf Maßkrug umzustellen. "Wir haben Technik-Workshops organisiert, damit meine Leute das körperlich packen", erzählt er. Zwei Profi-Bedienungen haben den Neulingen mehrfach gezeigt, wie sich Maßen und ein Essensschlitten so tragen lassen, dass das Bier im Krug und die Knödel auf den Tellern bleiben.