Nach Urteil: Bekleidungsgeschäft darf auch Ungeimpfte reinlassen

Ungeimpfte dürfen nun doch in einem Bekleidungsgeschäft in Neutraubling im Landkreis Regensburg einkaufen. Ein Gericht hat für dieses Geschäft die 2G-Regel aufgehoben. Auch Kleidung diene dem täglichen Bedarf, so die Begründung.