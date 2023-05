Herzogstandbahn nach Unfall außer Betrieb

Die Herzogstandbahn, die oberhalb des Walchensees liegt, ist nach einem Unfall bis auf weiteres außer Betrieb. Bei dem Vorfall wurde eine Person leicht verletzt.

Kabine sollte Fahrgäste und Bäume ins Tal bringen

Als der Unfall gegen zehn Uhr passierte, hielten sich in der Kabine Richtung Tal drei Personen auf. Laut der Polizeiinspektion Bad Tölz waren das der Schaffner, ein 27-jähriger Nürnberger und eine dritte Person. Die reguläre Fahrt sollte dazu genutzt werden, Baumstämme ins Tal zu transportieren. Dazu war in der wurde in Kabine eine elektrische Seilwinde festgemacht, an deren heraushängendem Stahlseil die Stämme befestigt wurden. Das Gewicht der Seilwinde und der Bäume lastete dabei am sogenannten Gehänge, das die Kabine mit dem Tragseil verbindet.

Kabine bewegt sich stark, 27-Jähriger wird leicht verletzt

Diese Aufhängung der Seilwinde hat sich dann offenbar während der Fahrt mit einer Tragstütze der Pendelbahn verhakt. Der Grund ist noch unklar. Laut Polizei begann sich die Kabine dann heftig zu bewegen und wurde dadurch stark beschädigt. Der 27-jährige Nürnberger verletzte sich leicht am Kopf und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Kabinenschaffner und der zweite Fahrgast kamen mit dem Schrecken davon.

Die Herzogstandbahn ist bis auf weiteres außer Betrieb. Die Unfallursache wird jetzt von den zuständigen Behörden und einem externen Gutachter untersucht.