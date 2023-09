Nach Regel-Verstoß: Krones will nach Ausschluss in MDax zurück

Nach dem Ausschluss aus sämtlichen Auswahl-Indizes der Deutschen Börse will das Neutraublinger Unternehmen Krones umgehend die Bedingungen für ein Comeback im Nebenwerte-Index MDax erfüllen. "Für den Vorstand und Aufsichtsrat hat die Zugehörigkeit zur Dax-Indexfamilie einen sehr hohen Stellenwert", teilte der Anbieter von Getränkeabfüllanlagen mit. Mit den geplanten Maßnahmen solle sichergestellt werden, dass der Konzern bei der kommenden Überprüfung der Index-Zusammensetzung Anfang Dezember ein Aufnahmekandidat sei.

Deutsche Börse: Verstoß gegen Qualitätskriterien

Die Deutsche Börse hatte am Dienstagabend mitgeteilt, dass Krones seinen Platz im MDax räumen muss und vorerst auch in keinem anderen Auswahlindex einsortiert wird. Die Firma verstoße gegen einen Punkt des Corporate Governance Kodex und erfülle damit eines der Qualitätskriterien für eine Index-Mitgliedschaft nicht mehr, erläuterte ein Sprecher des Börsenbetreibers auf Nachfrage. Das Unternehmen räumt auf seiner Internet-Seite ein, in diesem Punkt dem Kodex nicht mehr zu entsprechen.

Vorsitzender des Prüfungsausschusses soll unabhängig sein

Der Corporate Governance Kodex umfasst eine Liste von Anregungen und Empfehlungen für eine gute und verantwortungsvolle Unternehmensführung. Die Empfehlung C.10 besagt unter anderem, dass der Vorsitzende des Prüfungsausschusses unabhängig von der Gesellschaft und vom Vorstand sein soll. Bei Krones bekleidet dieses Amt seit Mai 2023 der frühere Finanzvorstand Norbert Broger.

Die Aufnahme in Dax, MDax & Co erhöht die Sichtbarkeit eines Unternehmens bei Investoren. Zahlreiche Fonds orientieren sich bei ihren Kaufentscheidungen daran. Darüber hinaus gibt es zahlreiche börsennotierte Fonds (ETFs), die die Zusammensetzung von Indizes eins zu eins abbilden.

Die Krones-Aktie hat am Donnerstag im frühen Handel 1,9 Prozent an Wert verloren. Grund dürfte die Entscheidung zum Rauswurf aus dem MDax sein.

Mit Informationen von Reuters