Nach Panne: Kernkraftwerk Isar 2 produziert wieder Strom

Das Atomkraftwerk Isar 2 in Essenbach bei Landshut ist wieder in Betrieb. Das gab Kraftwerkbetreiber PreussenElektra am Dienstagmorgen auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks bekannt. Der Meiler war am Sonntag wegen einer Störung abgeschaltet worden.

Isar 2 produziert wieder Strom

Nun wurde der Atomreaktor rund zehn Kilometer östlich von Landshut wieder hochgefahren und liefert seit vergangener Nacht wieder Strom ins Netz. Der Wiederanlauf verlief nach Betreiberangaben problemlos. Im Normalfall produziert der Reaktor rund zwölf Prozent des in ganz Bayern verbrauchten Stroms.

Defekter Dichtring getauscht

Grund für die Störung am Sonntagmorgen war eine defekte Dichtung an einem Ventil im Dampfwasserkreislauf. Sie wurde gewechselt und das Regelventil einer Dichtheitsprüfung mit erhöhtem Druck unterzogen. Sie verlief laut PreussenElektra erfolgreich. Die Funktion des Regelventils war demnach durch die Leckage nicht beeinträchtigt. Vergleichbare Ventile wurden vorsorglich und ohne Befund überprüft, so der Betreiber.

Ende 2022 wird Isar 2 für immer abgeschaltet

Isar 2 ist das letzte noch in Betrieb befindliche Atomkraftwerk Bayerns und wird Ende des Jahres für immer abgeschaltet. Dann endet in Deutschland das Atomkraftzeitalter. Die Bundesregierung hatte 2011 nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima den Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen, der Ende 2022 komplett vollzogen wird.