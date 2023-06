Nach Motorsägen-Attacke: Anklage gegen Jens Lehmann erhoben

Nach einer mutmaßlichen Motorsägenattacke auf die Garage seines Nachbarn hat die Staatsanwaltschaft München II nun Anklage gegen Ex-Fußballtorwart Jens Lehmann erhoben. Das bestätigte jetzt eine Sprecherin der Anklagebehörde dem Bayerischen Rundfunk. Dem 53-jährigen Lehmann wird Sachbeschädigung vorgeworfen sowie Beleidigung und Betrug in zwei Fällen. Laut Staatsanwaltschaft haben die beiden letzten Tatvorwürfe aber nichts mit dem Motorsägen-Vorfall zu tun.

Überwachungskamera filmte den Vorfall

Im Juli 2022 soll der ehemalige Nationaltorhüter in Berg am Starnberger See mit der Kettensäge an einer noch nicht fertig gebauten Garage auf einem Nachbargrundstück einen Dachbalken auseinandergesägt haben, um wieder freie Sicht auf den See zu haben. Davor soll er das Kabel einer Überwachungskamera abgerissen haben, die ihn jedoch trotzdem filmte, weil diese auch mittels Batterie weiterlaufen konnte. Ein Prozess könnte am Amtsgericht Starnberg stattfinden. Ob es dazu kommt und ob die Anklage zugelassen wird, ist allerdings noch nicht klar.

Lange Profi-Fußballer-Karriere

Lehmann spielte unter anderem für die Vereine FC Schalke 04, AC Mailand, Borussia Dortmund, FC Arsenal und VfB Stuttgart. Seine aktive Fußballkarriere beendete er 2013. Für die Nationalmannschaft war er 1990 bis 2008 im Einsatz.