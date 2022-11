Nach Goldklau: Spurensuche in Manching geht weiter

Wiedereröffnung für kommenden Mittwoche geplant

Das Römer Kelten Museum Manching soll nach dem Diebstahl des keltischen Goldschatzes am kommenden Mittwoch, 30. November, wieder für Besucher öffnen, so der Museumsleiter Tobias Esch auf BR-Anfrage. Vorerst würden die Vitrine des Goldschatzes, die sich in einem Rondell befindet und die Vitrine, die sich vor dem Goldschatz befindet, nicht bespielt, so Esch. Diese Vitrine werde wohl aber demnächst wieder mit anderen Ausstellungsstücken zu sehen sein. Wie es mit dem Rondell des Goldschatzes weitergeht, ist noch unklar. Verschiedene Überlegungen würden gemeinsam mit der Archäologischen Staatssammlung München durchgespielt.

"Im Idealfall kommt natürlich der Schatz wieder zurück. Aber da ist meine Hoffnung gering." Tobias Esch, Leiter Kelten Römer Museum in Manching

Eine mögliche Alternative wäre, eine Replik des Goldschatzes zu zeigen oder andere Stücke aus der Staatssammlung. Nach wie vor habe das Museum einiges zu bieten, so Esch. "Wir sind weiterhin mit grandiosen Stücken gesegnet." Es gebe tolle Funde aus der Römerzeit zu sehen, nicht zuletzt eines der Highlights: die Römer Schiffe, die fast 2.000 Jahre alt sind. Außerdem gebe es sehenswerten Glasschmuck, Skulpturen aus Bronze und das Goldbäumchen aus der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts vor Christus.