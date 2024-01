Nach Flugzeugbrand in Tokio: Wie sind wir hier vorbereitet?

Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Innerhalb weniger Minuten konnte ein brennender Airbus in Japan evakuiert werden. Pilot, Crew und Passagiere reagierten besonnen. Auch hierzulande wird so etwas immer wieder geübt. Ein Blick auf die Flughäfen und Sicherheitsvorschriften in Bayern.