Nach Einbahnstraßen-Flop: Tempo 20 für die Dachauer Altstadt

Am Donnerstag werden die neuen Schilder angebracht, ab Freitag heißt es dann in der Dachauer Altstadt: verkehrsberuhigter Geschäftsbereich – und damit Tempo 20. Bisher dürfen Autofahrer mit 30 km/h über das Kopfsteinpflaster der Altstadt fahren.

Der Stadtrat hat die Entscheidung für Tempo 20 noch im vergangenen Jahr getroffen. Ziel sei es, die Aufenthaltsqualität in der Altstadt zu verbessern, so der Dachauer Hauptamtsleiter Josef Hermann. Dazu gehöre, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Fußgängern das Überqueren der Straße zu erleichtern.

Tempo 20 als Kompromiss

Tempo 20 sei ein guter Kompromiss. Mit anderen Vorschlägen für die Altstadt war die Stadt in der Vergangenheit schon gescheitert. Eine Einbahnstraße wurde kurze Zeit getestet, bis ein Geschäftsinhaber Klage einreichte und vom Verwaltungsgericht Recht bekam. Sein Argument: Die Einbahnstraße erschwere den Kunden die Anreise. Eine Fußgängerzone war auch schon im Gespräch, wurde aber schnell wieder verworfen.

Auf dem Hügel der Dachauer Altstadt befinden sich Restaurants und Geschäfte, aber auch Wohnhäuser und Parkplätze. Das Dachauer Schloss ist außerdem ein beliebter Treffpunkt für Autofahrer und Autoposer. Schon lange konkurrieren hier die Interessen. Die Anwohner wollen mehr Ruhe, die Autofahrer wollen vor Ort parken und nicht für kleine Besorgungen den Berg erklimmen. Die Stadt wünscht sich eine lebendige und fußgängerfreundliche Altstadt. Der neue verkehrsberuhigte Geschäftsbereich solle unnötigen Durchgangsverkehr in der Altstadt reduzieren, heißt es von der Stadt.

Scharfe Diskussion im Netz

Im Netz wird die neue Geschwindigkeitsbegrenzung in Dachau bereits kontrovers diskutiert. Von einem User heißt es beispielsweise: "Und wieder wird unsere Altstadt ein Stück unattraktiver. Schade." Andere ärgern sich, dass wegen 10 km/h Unterschied so viel Aufsehen erregt werde und kommentieren: "Es ist doch toll, dass hier eine Alternative zu diesen unpraktischen Fußgängerzonen gefunden wurde."

Viele fragen sich, ob die Änderung überhaupt etwas bringt: "Einmal mehr eine Maßnahme mit fragwürdigem Nutzen. Es profitieren höchstens die Schilderhersteller!" Ein User glaubt sogar, dass es noch lauter wird: "Heißt – Erster Gang mit Sportauspuff." Einige Altstadtbewohner bezweifeln zumindest, dass der Lärm durch das Kopfsteinpflaster mit gedrosselter Geschwindigkeit weniger wird.

Immer mehr verkehrsberuhigte Innenstädte

Auch andere Städte wollen ihre Innenstädte vom Verkehr entlasten. In Rosenheim brauchte es für eine kurze Fußgängerzone eine langwierige Abstimmung mit Anwohnern, Stadtrat und Geschäftsleuten. In Burghausen hat man vor einiger Zeit zur Verkehrsberuhigung Tempo 30 in der Altstadt und Tempo 20 in der Bruckgasse eingeführt. Der Stadtrat wollte damit für mehr Sicherheit und Lärmschutz sorgen. Auch im benachbarten Regierungsbezirk Schwaben haben z. B. die Städte Nördlingen und Aichach Tempo 20 in der Altstadt durchgesetzt.

In Dachau will man abwarten, wie sich die Änderung in den nächsten Wochen auswirkt – die Einhaltung der Geschwindigkeit soll regelmäßig kontrolliert werden.