Nach der Wiesn ist vor dem Tollwood: Vorbereitungen in München

Während noch die letzten Oktoberfest-Zelte abgebaut werden, nimmt daneben schon das Tollwood-Festival Gestalt an. Von 24. November bis zum Jahresende wird die Großveranstaltung stattfinden. Jetzt wurde das Programm schon einmal vorgestellt.

Zu 90 Prozent freier Eintritt

Wegen der Energiekrise gibt es statt der gewohnten sieben nur vier Zelte. Es findet mehr an der frischen Luft statt. Aber: "Das Programm ist bunt und vielfältig wie immer", versichert Sprecherin Stefanie Kneer. Insgesamt sind bis zum Jahresende gut 370 Veranstaltungen geboten – und bei 90 Prozent ist der Eintritt erneut frei. Neben Konzerten stehen Theater, Performances, Workshops und Walking Acts auf dem Programm. Bei Feuershows präsentieren sich Feuerkünstler und -künstlerinnen aus aller Welt.

Koch will "umbegeistern"

Tickets braucht man beispielsweise für die Shows und die Silvester-Party mit der kanadischen Gruppe „Machine de Cirque“, die Comedy und Tanz ebenso verspricht wie Jonglage und Artistik. Dazu wird ein mehrgängiges Menü in Bio-Qualität serviert, mit dem Koch Holger Stromberg die Menschen "umbegeistern" will: "Die Menschen sollen erleben, dass Ernährung gesund, schmackhaft und gleichzeitig umweltfreundlich und nachhaltig sein kann."

Eisstockbahn ohne Eis

Zu den Kunstobjekten beim Festival gehört in diesem Jahr etwa ein Zauberwald mit einem Pegasus aus hunderten kleinen Spiegeln. Beim "Markt der Ideen" wird an 180 Ständen Kunsthandwerk verkauft. An 50 weiteren Ständen wird Essen aus fast allen Kontinenten angeboten. Bereits aufgebaut ist die Eisstockbahn – übrigens nicht aus echtem Eis, sondern aus Kunststoff.

"Tatort Zukunft"mit "Tu Du's"

Das Tollwood-Motto lautet in diesem Jahr „Tatort Zukunft“. Der Fokus liegt auf dem Thema Nachhaltigkeit. Die Besucher bekommen "Tu Du's" - also Tipps, was alle selbst für eine lebenswerte Welt tun können: zum Beispiel "nur so viele Lebensmittel einkaufen, wie man selbst essen kann" und so oft wie möglich vom Auto auf den ÖPNV umzusteigen.

Vorverkauf läuft bereits

Die Tollwood GmbH ist eine privatwirtschaftliche Gesellschaft für Kulturveranstaltungen und Umweltaktivitäten. Das Festival wird durch die Vermietung von Austeller- und Gastronomieflächen, Einnahmen aus Sponsorengeldern und Werbeflächen sowie den Verkauf von Eintrittskarten finanziert. Der Vorverkauf über die Ticket-Hotline und München Ticket hat bereits begonnen. Die Festivalkasse auf der Theresienwiese ist ab 14. November geöffnet.

Vor Corona kamen im Schnitt 660.000 Besucher zum Tollwood-Winterfestival. Beim Sommerfestival im Olympiapark waren es 880.000.