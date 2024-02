Nach Cyber-Angriff: Externe Experten im Landratsamt Kelheim

Nach einem möglichen Cyber-Angriff auf das Landratsamt Kelheim am gestrigen Donnerstag arbeitet die Behörde aktuell auch mithilfe externer Experten an einer Problemlösung. Das sagte ein Sprecher des Landkreises heute Mittag auf BR-Anfrage. Schon gestern hatte der Landkreis mitgeteilt, dass die Internetverbindung aus Sicherheitsgründen gekappt werden musste.

Behörde geht von Cyber-Attacke aus

Wie der Sprecher am Freitag weiter sagte, gebe es in der Behörde keinen Zweifel darüber, dass es sich tatsächlich um einen Cyber-Angriff handelte. Eine konkrete Vermutung, woher der Angriff kommen könnte, äußerte der Sprecher aber nicht. Auch polizeiliche Ermittlungen gebe es aktuell keine, sagte er. Die Behörde warte zunächst die Ergebnisse der internen Überprüfung ab, bevor über weitere Schritte entschieden werde.

Online-Anträge und E-Mails kommen nicht durch

Im Landratsamt könne zwar gearbeitet werden, allerdings sei es weiterhin nicht möglich, Telefonate von außen sowie E-mails und Online-Anträge entgegenzunehmen, hieß es. Am Freitag (02.02., Stand 15 Uhr) war auch die Internetseite des Landkreises weiterhin nicht erreichbar. Auch über das Wochenende werde das Landratsamt seine internen Strukturen weiter prüfen und voraussichtlich am Montag wieder telefonisch erreichbar sein.

Bereits am Donnerstagnachmittag konnte zumindest das kommunale Behördennetz in Kelheim ab 16 Uhr wieder in Betrieb genommen werden, sagte ein Sprecher. Das heißt: Die Gemeinden im Landkreis Kelheim können das Internet nutzen und sind auch per email erreichbar.