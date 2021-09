Nach Brand in Augsburger Innenstadt: Haus wird abgetragen

Von Freitagabend bis in die Nacht von Samstag auf Sonntag haben Einsatzkräfte versucht, das Feuer in dem denkmalgeschützten Haus in der Karolinenstraße 15 zu löschen. Aber es ist laut der Berufsfeuerwehr Augsburg immer wieder aufgeflammt, denn die Brandherde waren unter Blech und deshalb nicht erreichbar. Letztendlich haben Bagger das Haus nach und nach abgetragen, damit die Feuerwehr an die Glutnester gelangen konnte. Drei Menschen wurden bei dem Brand leicht verletzt.

Das historische Haus zerstört - die Madonnenfigur gerettet

Jetzt muss das denkmalgeschützte Haus weitgehend abgetragen werden, wie die Stadt Augsburg mitgeteilt hat. Es ist das älteste Haus in der Karolinenstraße, Teile des Hauses stammen laut Stadt aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. Die wertvolle Madonnenfigur, die im Schweifgiebel des Hauses stand, konnte aber gerettet werden. Die beiden Nachbarhäuser Nr. 13 und 17 seien nicht gefährdet, wie erste statische Untersuchungen ergeben hätten.

Augsburgs Oberbürgermeisterin zeigt sich traurig, aber dankbar

Die Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber ist zwar im Urlaub, steht aber nach Angaben der Stadt seit Ausbruch des Brandes am Freitagabend in enger Abstimmung mit dem lokalen Krisenstab, Ordnungsreferent Frank Pintsch und der Zweiten Bürgermeisterin Martina Wild.

Eva Weber sagte laut einer Mitteilung: "Mir blutet das Herz beim Anblick des ausgebrannten Hauses und ich bin froh, dass niemand ernsthaft verletzt wurde. Allen Kräften vor Ort, die seit bald 48 Stunden alles geben und mit der Rettung der Hausmadonna ein kleines Wunder vollbracht haben, danke ich von ganzem Herzen für ihren unermüdlichen Einsatz. Es berührt mich sehr und macht mich auch stolz, dass Augsburg auch in dieser Ausnahmesituation zusammenhält, ob durch Verpflegung der Feuerwehrleute oder eingehende Angebote zur Trinkwasserversorgung."

Aufräumarbeiten in der Augsburger Karolinenstraße dauern an

Die akuten Arbeiten werden laut Weber noch eine ganze Weile in Anspruch nehmen. Wegen der Aufräumarbeiten bleibt die Karolinenstraße noch bis einschließlich Montag, 13. September gesperrt. Das Abbruchmaterial wird in die Schönbergstraße nach Oberhausen-Nord gebracht, wo es zwischengelagert wird. Im Laufe des Montags entscheidet der Krisenstab, dem neben der Stadt auch Feuerwehr, Polizei, Technisches Hilfswerk und Stadtwerke angehören, ob die Straßensperrung verlängert werden muss.

Häuser in der Karolinenstraße sind erreichbar - Geschäfte nicht

Wie alle Liegenschaften in der Karolinenstraße sind auch die Brand-Nachbarhäuser Nr. 13 und 17 für ihre Bewohnerinnen und Bewohner zugänglich. Die in der Straße ansässigen Geschäfte und gastronomischen Betriebe bleiben bis auf Weiteres geschlossen.

Trinkwasserwarnung in der nördlichen Innenstadt aufgehoben

Weil bei den Löscharbeiten einige Liter Löschschaum ins Trinkwasser gelangt waren, hatte die Stadt eine Trinkwasserwarnung ausgegeben. Mittlerweile haben die Stadtwerke Augsburg, SWA, die Warnung aufgehoben. Das Trinkwasser aus dem Wasserhahn kann laut SWA wieder getrunken werden. Bevor die betroffenen Bürger das Wasser trinken, sollen sie laut den Stadtwerken die Wasserhähne für ca. fünf Minuten öffnen, bis sehr kaltes Wasser aus dem Hahn kommt und so die Leitungen in ihren Gebäuden spülen.

Dies gilt für einen Bereich vom Rathausplatz über die Frauentorstraße bis Pfärrle und Stephingerberg sowie zwischen Unterer und Mittlerer Graben bis Volkhartstraße und Auf dem Kreuz.