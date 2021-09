Brand in der Augsburger Innenstadt ist gelöscht

Die Feuerwehr hat das denkmalgeschüzte Haus in der Karolinenstraße 15 stückweise abgetragen und so konnten die Einsatzkräfte den Brand heute Nacht endgültig löschen, wie die Stadt mitgeteilt hat. Das Feuer im Dachstuhl des Hauses war am 10.9.21 am frühen Abend ausgebrochen. Immer wieder sind neue Glutnester enstanden. Insgesamt gab es bei dem Brand drei leicht verletzte Personen.

Ältestes Haus in der Augsburger Karolinenstraße wahrscheinlich zerstört

Das Haus ist wahrscheinlich nicht zu retten: "Aus Sicht des Denkmalschutzes" wurde das Haus zerstört, wie die Stadt mitgeteilt hat. Teile des Hauses stammen laut Stadt aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, die Fassade vom 1. Obergeschoss bis zur Traufe aus dem Jahr 1800.

Spezialbagger hilft beim Löschen der Glutnester

Gestern Abend hat die Stadt eine Großbaustelle einrichten lassen, die um 21 Uhr in Betrieb ging. Dazu wurde die Karolinenstraße laut Stadt mit einem Sand-Kies-Gemisch aufgeschüttet und verdichtet. Auf dieser Tragschicht wurde ein Spezialbagger postiert, der über die bestehende Fassade hinweg die Glutnester ausheben sollte.

Trinkwasser-Warnung für die nördliche Augsburger Innenstadt

Weil bei den Löscharbeiten einige Liter Löschschaum ins Trinkwasser gelangt sind, haben die Stadtwerke Augsburg am 11.9. für den Bereich der nördlichen Innenstadt zwischen Rathausplatz und Thommstraße eine Trinkwasserwarnung ausgegeben. Das Wasser ist demnach bis auf Weiteres weder zum Trinken noch etwa zur Zubereitung von Babynahrung geeignet. Zum Waschen und Duschen kann es verwendet werden. Die Stadtwerke Augsburg empfehlen, in dem betroffenen Bereich das Wasser länger laufen zu lassen, um die Leitungen durchzuspülen. Die Stadt meldet regelmäßig die Ergebnisse der aktuellen Wasserbeprobungen.