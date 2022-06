Mysteriöses Schloss Berg: Nachbarn dürfen ausnahmsweise hinein

Schloss Berg am Starnberger See war die Sommerresidenz des bayerischen "Märchenkönigs". Seine letzten Lebensstunden hat Ludwig II. dort verbracht, bis er schließlich ganz in der Nähe starb - offiziell ertrank er im Starnberger See. 50 Bewohner aus Berg haben nun die einmalige Gelegenheit, dieses Schloss einmal von innen zu sehen.

Ludwig II. kam gern im Mai nach Berg

Anlass ist die Feier zum 1.200-jährigen Bestehen von Berg. Dafür lässt Herzog Franz von Bayern am 9. Juli erstmals Besucher in das Schloss, das sich im Besitz der Wittelsbacher befindet. Das Gebäude wurde vor gut 480 Jahren erbaut und hat schon etliche Fürsten und Könige gesehen. König Ludwig der I. und Maximilian II. residierten dort, der Märchenkönig zog später jedes Jahr im Mai dort ein.

Wer hinein darf, bestimmt das Los

Wer nun noch noch schnell nach Berg umziehen möchte, um sich für die Führung anmelden zu können, ist leider zu spät dran. Das Angebot gilt nur für Berger, die seit spätestens 1. Juni dort wohnen. Wer zu den 50 auserwählten Schlossbesuchern gehört, wird das Los bestimmen.