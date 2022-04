Münchner Feuerwehr rettet Biber aus Lebensgefahr an Isarbrücke

Biber dürfen eigentlich nicht gestört werden

Einer sofortigen Rettungsaktion der Einsatzkräfte standen aber naturschutzrechtliche Vorschriften im Wege, erklärt die Feuerwehr. Biber gelten als besonders schützenswert, wer sie in ihrem Lebensraum stört, macht sich strafbar. Also wurden die untere Naturschutzbehörde und der zuständige Biberbeauftragte hinzugezogen, die angesichts der lebensbedrohlichen Situation der Befreiung zustimmten.

Kein Erfolg mit Kescher

Die Feuerwehr versuchte daraufhin, die etwa zehn Kilogramm schweren Biber mit Keschern einzufangen. Was sich als unmöglich erwies, so ein Sprecher der Branddirektion, weil sich die völlig verängstigten Tiere nicht in die Netze bugsieren ließen.

Dem Biberbeauftragten gelang es schließlich mit seinen Händen, die Biber in eine spezielle Transportbox zu stecken. Nach erfolgreicher Rettung wurden die Jungtiere in einem ruhigeren Bereich der Isar wieder in die freie Wildbahn entlassen.