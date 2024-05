Münchner Essiggurke geht viral

Am Wochenende sieht man manchmal die Gurken vor lauter Leuten nicht. Immer wieder bildet sich eine Kundentraube vor der Auslage am Stand Nummer acht auf dem Viktualienmarkt. Und die meisten Kunden wollen keine der Oliven oder Gewürze vom Stand, sondern sie wollen eine dieser Essiggurken aus den Holzfässern. Beinahe im Zehn-Sekunden-Takt geht das saure Gemüse über den Tresen. Und das hat viel damit zu tun, dass die Saure Ecke im Internet und den sozialen Medien seit Monaten steil geht.

Vor einem Jahr kamen die ersten Influencer

Hasan Kaskiran staunt selbst immer wieder über den Gurken-Hype. Er ist vor 10 Jahren als Partner an den Stand gekommen. Vor fünf Jahren hat er den 120 Jahre alten Traditionsbetrieb von der Familie Freisinger ganz übernommen. Aber da waren die Essiggurken längst noch nicht so begehrt. "Letztes Jahr hat das angefangen, da kamen welche und haben Videos auf TikTok und Instagram gepostet und jetzt kommen immer mehr", erzählt Kaskiran. Er habe das weder bestellt noch dafür bezahlt, sagt er, aber das gefalle ihm schon, wenn das mit den sozialen Medien so laufe.

Die Gurke geht viral

Sein Kollege hat einige Seiten mit den Videos auf seinem Handy gespeichert. Sie heißen '@Mit Vergnügen München' auf TikTok oder 'munichinside' auf Instagram. Auch sogenannte Influencer posten unter ihrem Namen ihren Gurkenbesuch an Stand 8. Und natürlich sagen alle, dass man da unbedingt mal vorbeischauen und eine der köstlichen Gurken probieren muss. Dann folgt noch der obligatorisch gut gelaunte Biss in die Riesengurke – Schmatz! Und was soll man sagen: Es funktioniert, die Essiggurke ist damit viral gegangen.

Ein Snack voll im Trend

Zwei junge Frauen, Studentinnen in München und gerade jede eine Gurke gekauft, bestätigen, dass sie die Videos auf Insta vorgeschlagen bekommen haben und deshalb gekommen sind. Andere erzählen, dass sie den Tipp von den Super-Gurken von Freunden haben und eine Mutter mit ihrer Tochter gestehen lachend, dass sie eben erst andere auf dem Markt mit so einer fetten, leckeren Gurke in der Hand gesehen und dann den Stand gezielt gesucht haben. Und wichtig ist vielen: Die Gurke ist vegan, sie ist günstig und sie kommt aus der Region.

Regional, vegan und günstig

An einem Tag mit schönem Wetter gehen schon mal 500 Gurken weg, verrät der Chef. Er bestellt das Gemüse schon seit Jahren bei einem Betrieb in Niederbayern. Da läuft gerade der Anbau für dieses Jahr. Die Gurken kommen nach der Ernte in Holzfässer und müssen drei bis vier Wochen ziehen. Geschmacksrichtungen: Salzig, süßsauer, Chili oder Knoblauch-Pfeffer. Allein zwei Mitarbeiter schmeißen die Gurkentheke an diesem Samstag auf dem Markt. Praktisch im Akkord reicht der eine die Prachtexemplare in ein Papier gewickelt den Kunden, der andere kassiert die 70 Cent pro Gurke. Im Umkreis von 20 Metern stehen überall Menschen und beißen gut gelaunt von ihrer Essiggurke runter. Sauer macht lustig – da muss doch was dran sein.