"Barbaras Rhabarberbar": Woher kommt der Zungenbrecher?

Selbst alte Lateiner liebten Zungenbrecher

Zungenbrecher, das hat der Autor Gerhard Henschel in seinem gleichnamigen kleinen Buch über eben diese 2012 zu Recht festgestellt, sind im Wesentlichen ein "nahezu sinnfreies Silbengeturtel". Die nun viral gegangene, gereimt-gerappte Wortfolge über "Barbaras Rhabarberbar", an deren fehlerfreier Wiedergabe so mancher schon gescheitert ist, hatte Henschel seinerzeit nicht mit aufgenommen in seine Kompilation.

Dabei hatten bereits die alten Römer artverwandte Scherze getrieben, wie eine Wandinschrift in Pompeji belegt, auf der sich der Zungenbrecher "barbara barbaribus barbabant barbara barbis" befindet, was Rudolf Wachter in seinem Standardwerk über Pompejanische Wandinschriften Lateinisch-Deutsch übersetzt mit "Die Barbarischen barbierten für Barbarien Barbarische mit Bärten (Unsinn)".

Um Unsinn, und zwar baren, handelt es sich naturgemäß auch bei dem auf Assonanzen, also auf dem Gleichklang mehrerer Wörter aufbauenden Rap des 46-jährigen Musikkabarettisten Bodo Wartke und seines 33-jährigen Kompagnons Marti Fischer. Im einfachen Kinderreim-Schema trifft da die Kinderbuch-Figur "Barbapapa" auf Barbara, und weil der Verzehr ihres Rhabarberkuchens eine "geradezu magische Erfahrung war", pappen die Lieddichter als Abbinder quasi noch ein "Aberakadabera" hinten dran - die Abwandlung der spätantiken Zauberformel "Abracadabra". Als dadaistisches Palaver kann man derlei durchaus goutieren.

Urheber des Zungenbrechers unbekannt

Wo der Text sich jeder Auslegung verweigert, wird die Frage virulent, wer nur der Urheber des Zungenbrechers von der eine Bar betreibenden, Rhabarberkuchen backenden und Barbaren bewirtenden Barbara ist. Bodo Wartke sagte dazu jüngst im Deutschlandfunk Kultur: "Die Urheberschaft war schwer festzustellen, denn es gibt von diesem Song ganz unterschiedliche Überlieferungen. Es scheint ja auch auf der Hand zu liegen, aus diesen Worten was zu machen."

In der Tat macht sich der Urheber von "Barbaras Rhabarberbar" rar, was so verwunderlich nicht ist, denn auch dem Schöpfer von "Fischers Fritze", der frische Fische fischt, dürften die wenigsten je begegnet sein. 2013 bereits lud ein User auf Youtube das von einer Frauenstimme gesprochene Zeichentrick-Video "Rhabarberbarbara" hoch, das bis heute über neun Millionen Views verzeichnet und das Bodo Wartke und Marti Fischer nun auf ihre Weise aufgepimpt haben.

Doch auch die Person, die vor elf Jahren "Rhabarberbarbara" hochlud, kann keine Urheberschaft beanspruchen, denn dafür gibt es zu viele vor 2013 datierende schriftliche Belege der Geschichte von Barbaras Rhabarberbar. So führten etwa 1993 der russisch-kanadische Linguist Igor Aleksandrovič Melʼčuk und sein Kollege Yves Gentilhomme in ihrem "Cours de morphologie générale" den "Rhabarberbarbarabarbarbarenbarbier" als deutsches Wort auf. Woran man merkt: Auch Sprachwissenschaftler haben mitunter Humor.