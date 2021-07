06.07.2021, 16:11 Uhr

München will frühere Missbrauchsfälle in Heimen aufklären

Die Stadt München will den Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in Heimen sowie in Pflege- und Adoptivfamilien in den Jahrzehnten zwischen 1945 und 1999 aufklären. Dazu soll unter anderem eine Expertenkommission eingesetzt werden.