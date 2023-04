Wurde bei den Zeugen Jehovas Missbrauch vertuscht?

Berichte über sexuellen Missbrauch in Glaubensgemeinschaften häufen sich in den vergangenen Jahren. Aus dem Ausland werden auch bei den Zeugen Jehovas immer mehr Fälle bekannt. Doch wie ist es in Deutschland? Innerhalb einer BR-Recherche melden sich innerhalb von 24 Stunden an die 20 Betroffene über ein Internetforum für ehemalige Zeugen. Darunter eine Frau, die mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen bereit ist - auch wenn sie glaubt, dass das für sie den Ausschluss aus der Gemeinschaft bedeuten könnte.

Sie nennt sich Manuela, ist 40 Jahre alt und in einer Versammlung der Zeugen Jehovas am Tegernsee aufgewachsen. Inzwischen lebt sie zwar an der Nordsee, ist aber zu Beginn des Drehs noch immer offiziell Mitglied der Zeugen Jehovas. Doch sie zweifelt inzwischen. Denn sie sei als Jugendliche missbraucht worden und könne bis heute nicht fassen, wie die Gemeinschaft damit umgegangen sei.

Gemeinschaft durch Abgrenzung: Die Struktur der Zeugen Jehovas

Zeugen Jehovas treffen sich in kleinen Gemeinden: den Versammlungen. Näherer Kontakt nach außen, zu sogenannten Weltmenschen, ist unerwünscht. Denn die Zeugen Jehovas glauben, dass bei der Schlacht von Harmagedon alle Menschen sterben werden und nur die Zeugen Jehovas überleben werden. Entscheidet sich also jemand, die Versammlung zu verlassen oder wird ausgeschlossen, brechen Freunde und Familie innerhalb der Gemeinschaft den Kontakt meistens ab. Deswegen ist es für Außenstehende oftmals schwierig, Einblicke in die Gemeinschaften zu erhalten.

Manuelas Anschuldigungen

Manuela erzählt den Reportern des BR-Politikmagazins Kontrovers, dass sie als Kind von ihrem Vater missbraucht worden sei. Immer wieder soll er die damals Heranwachsende berührt und belästigt haben. Ihre Schwester soll er sogar vergewaltigt haben, erzählt Manuela. Als sie sich ihrer Mutter anvertraute, habe ihr Vater jedoch alles geleugnet.

Deswegen suchte Manuela Hilfe in der Versammlung der Zeugen Jehovas: Bei Konflikten innerhalb einer Gemeinschaft der Zeugen Jehovas sind sogenannte Älteste - immer männliche Zeugen Jehovas - Ansprechpartner und Entscheidungsträger in allen Lebenslagen. Manuela erzählt, sie habe sich an den Ältesten ihres Vertrauens gewandt. Doch passiert sei nichts, da der Vater die Vorfälle leugnete und es keine Zeugen gab.