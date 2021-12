München untersagt Corona-Protestzüge

"Aufgrund der aktuellen Entwicklungen" hat die Stadt per Allgemeinverfügung auch gleich alle Ersatzveranstaltungen verboten, als sie den für morgen angemeldeten Corona-Demonstrationszug untersagte. Das gilt zunächst für Mittwoch und Donnerstag. Wer trotzdem mitmacht, riskiert ein Bußgeld bis 3.000 Euro.

Stationäre Demo auf Theresienwiese erlaubt

Erlaubt wurde lediglich ein "stationärer Kundgebungsteil". Der wurde auf die Theresienwiese verlegt und auf 2.000 Teilnehmende begrenzt. Für diese gelten Maskenpflicht und Abstandsgebot. Die Vorgaben wurden damit begründet, dass es "in der jüngeren Vergangenheit nachweislich nicht gelungen ist, einen entsprechenden Demozug mit hoher Personenzahl im Griff zu behalten und die behördlichen Auflagen umzusetzen".

Das Verbot dient laut Stadt dazu, "einem Wildwuchs an in keiner Weise vertretbaren Demos mit zum Teil gewaltbereiten Teilnehmenden vorzubeugen, bei denen weder Mindestabstände eingehalten noch Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden".

Münchens OB Reiter: Werden Ausschreitungen verhindern

"Wie ich bereits angekündigt habe, werden wir als Stadt unsere Möglichkeiten ausschöpfen, um gewalttätige und aggressive Ausschreitungen unter Missbrauch der Meinungs- oder Versammlungsfreiheit und unter Missachtung von Abstandsregeln und Maskenpflicht in Zukunft zu verhindern", betont Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD): "Damit hat die Polizei die Möglichkeit, Verstöße gegen die Allgemeinverfügung zu verfolgen und Zuwiderhandlungen umgehend zu ahnden."

Demos dürfen weiterhin angemeldet werden

Demonstrationen, die sich gegen die Pandemiebekämpfung richten, können nach Angaben der Stadt aber weiterhin "nach vorheriger fristgerechter Anmeldung beim Kreisverwaltungsreferat und gemäß der dort erlassenen Auflagen durchgeführt werden, soweit keine unmittelbaren Gefahren für die öffentliche Sicherheit bestehen." Gesetzlich sei dabei eine Anmeldefrist von 48 Stunden vor dem geplanten Beginn einzuhalten.

Polizei will Stärke zeigen

Teilnehmer von Corona-Protesten, die Polizeisperren durchbrechen und in Horden durch die Stadt laufen wie kurz vor Weihnachten - das soll aber nun in München nicht mehr vorkommen. Man werde robuster und konsequenter vorgehen, sagte ein Polizeisprecher dazu. Mindestens 1.000 Beamte sollen in der Stadt dafür sorgen, dass sich alle an die Regeln halten und es nicht erneut zu Ausschreitungen kommt. Eine Woche zuvor, am 22. Dezember, war es zu Auseinandersetzungen gekommen, acht Einsatzkräfte wurden verletzt.

Vorab Aufrufe zur Gewalt in Sozialen Medien

Die Polizei beobachtet nun ganz genau, was sich rund um den ursprünglich geplanten Mittwochs-Umzug tut, der sich gegen eine Impfpflicht richten wollte. Eine schwierige Aufgabe, wie ein Blick in soziale Netzwerke offenbart. So habe es dort unter anderem einen Aufruf gegeben, Messer mitzuführen, um sich gegen Einsatzkräfte wehren zu können, berichtete der Sprecher. In anderen Bereichen sei es darum gegangen, Kinder mit in die erste Reihe zu nehmen. Diesen Aspekt werde man künftig berücksichtigen. Die Eltern müssten sich aber ihrer Verantwortung für ihre Kinder bewusst sein.

Polizeigewerkschaften: Kinder sind keine Schutzschilde

Ein Durchbrechen von Polizeiketten wie in der vergangenen Woche werde man nicht tolerieren, erklärte der Sprecher. Man könne deshalb auch nicht ausschließen, dass etwa beim Einsatz von Pfefferspray Personen tangiert würden, die in der ersten Reihe nichts verloren hätten. In Schweinfurt musste die Polizei gegen aggressive Teilnehmer Pfefferspray einsetzen. Dabei erlitt ein vierjähriges Kind eine Augenreizung. Polizeigewerkschaften riefen dazu auf, Kinder nicht als Schutzschilde zu missbrauchen.

Für die Polizei sind die Veranstaltungen personell eine Herausforderung. So manche Beamte müssten nach Auskunft eines Sprechers kurzfristig ihren Weihnachtsurlaub unterbrechen.

Polizei stellt Laptop und Handys sicher

Dass manche vor radikalen Mitteln nicht zurückschrecken, zeigt das Beispiel eines 30-Jährigen. Der Münchner soll Mitte Dezember in einer Internet-Chat-Gruppe dazu aufgerufen haben, Behördengebäude anzuzünden. Er wurde nach Auskunft der Polizei vorläufig festgenommen, die Beamten stellten Handys und einen Laptop sicher. Zudem erhielt er eine Anzeige wegen der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten, bevor er wieder entlassen wurde. Die Ermittler rechnen den Chat der Querdenker-Szene zu.

Kind im kalten Auto: Jugendamt informiert

Folgen hat der Besuch eines sogenannten Corona-Spazierganges für ein Paar in Schwaben. Wie die Polizei berichtete, hatten die Eltern ihre beiden drei und fünf Jahre alten Kinder im Auto in Immenstadt (Landkreis Oberallgäu) zurückgelassen. Sie hätten bei Temperaturen von rund drei Grad weinend im Auto gesessen. Während die Beamten sich an dem Wagen aufhielten, kam die Mutter der Kinder hinzu. Die Polizei berichtete dem Jugendamt über den Vorfall.