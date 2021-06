Motorradfahrer stürzt, prallt gegen Auto und stirbt

Ein Motorradfahrer ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Malching im Landkreis Passau getötet worden.

Nach Sturz auf Gegenfahrbahn gerutscht

Wie die Polizei Bad Griesbach heute mitteilt, war der 27-Jährige von Rotthalmünster in Richtung Malching unterwegs. In einem kurvigen Waldstück stürzte er. Mit seinem Motorrad rutschte der junge Mann über die Straße und auf die Gegenfahrbahn, wo er von einem entgegenkommenden Auto erfasst wurde.

Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt und ein Gutachter eingeschaltet. Am Samstag war bereits ein 22-Jähriger bei einem Motorradunfall in Berching in der Oberpfalz ums Leben gekommen.