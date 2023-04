Langlaufen auf der Skipiste mitten im April - dank Pop-up-Loipe

Laut Tobias Lienemann ist der Kurs vor allem für Athleten und Athletinnen, Einheimische, aber auch Wintersport-begeistere Gäste gedacht. Die Profis sind dankbar für die Trainingsmöglichkeit Mitte April draußen im Schnee. Unter anderem ist der Allgäuer Olympiateilnehmer Friedrich Moch vom WSV Isny auf der Pop-Up-Loipe unterwegs. Er findet es "ganz cool", dass man hier noch den Schnee ausnutzt. Auch der Kurs gefällt ihm, obwohl Regen und nasser Schnee die Loipe etwas langsam machen würden.

Sportler brauchen gute Kondition

Für Langlauf-Anfänger ist sie allerdings nicht geeignet, urteilt Pius Steurer, Nachwuchsprofi vom SC Thalkirchdorf, nachdem er seine Trainingseinheit beendet hat: "Die Loipe ist ziemlich anspruchsvoll. Man muss geübt sein und eine gute Kondition haben."

Trotzdem kommen auch am Vormittag immer wieder einzelne Nicht-Profis beziehungsweise Winter-Fans und schnallen neugierige noch einmal ihre Langlauf-Ski an. Dorothee Pregler aus Fischen zum Beispiel findet es eine grandiose Idee und hofft, dass es die Loipe auch nächstes Jahr wieder gibt. Wer also die Wintersaison noch verlängern will: Die Pop-up-Hochloipe in Grasgehren ist noch bis Sonntag geöffnet.