SV Oberteisendorf: Kaderschmiede für Nachwuchs-Langläufer

Die Wintersport-Saison ist in vollem Gang und deutsche Sportlerinnen und Sportler auf Langlauf-Ski sind in der Loipe erfolgreich - nicht nur beim Langlauf, sondern auch beim Biathlon und in der Nordischen Kombination. Zwei von ihnen, die Biathletinnen Sophia Schneider und Marion Wiesensarter, haben beim SV Oberteisendorf Langlaufen gelernt - einem kleinen Verein in einem kleinen Ort, gelegen im Flachland zwischen Traunstein und Freilassing. Poster der beiden hängen im Vereinshaus an der Wand.

So klein ist der Verein allerdings nicht mehr: Inzwischen sind es rund 100 Kinder und Jugendliche, die skaten und klassisch üben, sich bei Wettbewerben messen und - was das Wichtigste ist - zusammen Spaß haben. Der SV Oberteisendorf ist eine Erfolgsgeschichte, ausgezeichnet als "DSV-Verein des Jahres 2022".

Langlaufabteilung vor mehr als 40 Jahren gegründet

Begonnen hat alles mit genau zwei Kindern. Vor mehr als 40 Jahren hat Franz Schuhbeck die Langlaufabteilung beim SV Oberteisendorf begründet. Zunächst hatte er nur zwei Buben beim Training. Schuhbeck selbst hatte mit Langlauf so gar nichts am Hut und auch keine Ahnung davon, wie man überhaupt Ski für Wettkämpfe präpariert und welches Wachs er auftragen muss. Doch er lernte schnell und immer mehr Kinder wollten in Oberteisendorf trainieren.

Erfolgreiches Vater-Tochter-Projekt

Heute noch, mit über 70, unterstützt Franz Schubeck mit Begeisterung die Kinder und Jugendlichen des Vereins. Und seine Tochter Michaela. Denn die ist seine Nachfolgerin im Verein. Micha, wie sie alle nennen, ist Bundespolizistin und weit und breit bekannt als engagierte und erfolgreiche Trainerin vieler junger Talente. Das spricht sich in der Umgebung herum. Über Nachwuchsmangel kann der SV Oberteisendorf nicht klagen.

Michas Erfolgsrezept: Spaß an der Bewegung vermitteln und vor allem abwechslungsreiches Training, damit es den Kindern und Jugendlichen nicht fad wird. Dadurch bleiben sie alle mit Freude beim Langlaufen und sind erfolgreich. Bei Meisterschaften sind die Oberteisendorfer meist immer vorne mit dabei. Doch das ist nicht das Hauptziel.

Nächstes Projekt: Eine Rollerbahn für die Region

Das nächste Projekt ist auch schon im Bau: eine 600 Meter lange Skirollerbahn am Sportplatz, die den Kindern ein sicheres Training ermöglicht. Denn bislang waren sie auf der Straße oder den Radwegen unterwegs. Das verursachte bei Abteilungsleiterin Micha Hofmeister und den anderen Trainern immer Stress, damit ihren Schützlingen nichts passiert. Damit ist es im Frühsommer vorbei. Nach Anmeldung können alle Schulen und Vereine der Region die Rollerbahn beim SV Oberteisendorf ebenfalls kostenlos nutzen.