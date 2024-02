Tagesgespräch: Was hilft dem Mittelstand aus der Krise?

Erst diese Woche reduzierte Wirtschaftsminister Robert Habeck die Wachstumsprognose des Bundes für das laufende Jahr – die deutsche Wirtschaft hat Probleme zurzeit. Helfen könnte das geplante Wachstumschancengesetz. Doch das steckt im Bundesrat fest.

Für viele mittelständische Betriebe bedeutet das, dass die Situation erst mal so bleibt: hohe Steuern und Sozialabgaben, teure Energie, ein sich verschärfender Arbeits- und Fachkräftemangel und dazu noch eine überbordende Bürokratie. Von etwa 1,5 Millionen Existenzgründungen im Jahr 2002 reduzierte sich die Zahl laut Deutschem Mittelstands-Bund bis 2022 auf 550.000 – auf ein Drittel.

Zu Gast im Tagesgespräch bei Moderatorin Christine Krueger:

Dr. Manfred Gößl, Hauptgeschäftsführer der IHK für München und Oberbayern + IHK Bayern

Robert Niedergesäß, Landrat Ebersberg

