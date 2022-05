Mit Tempo 140 durch die Stadt: 17-Jähriger flieht vor Polizei

In Schweinfurt hat sich die Polizei in der Nacht eine Verfolgungsjagd mit einem jungen Autofahrer geliefert. Beamte hatten in der Nacht auf Sonntag den Fahrer eines BMW kontrollieren wollen. Dieser gab jedoch Gas und fuhr dem Polizeibericht zufolge mit Geschwindigkeiten von bis zu 140 km/h im Stadtgebiet davon. Zudem soll er mehrere rote Ampeln überfahren haben.

Ermittlungsverfahren gegen 17-Jährigen

Die Flucht endete in Grafenrheinfeld, wo die Polizei den 17-jährigen Fahrer schließlich kontrollieren konnte. Demnach hatte der Teenager noch drei Mitfahrer dabei. Der Grund für die Flucht sei wohl der fehlende Führerschein gewesen, hieß es. Aufgrund seines Alters war ihm nur das begleitete Fahren erlaubt.

Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen eines verbotenen Autorennens.