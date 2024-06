Mit Pauken und Fanfaren für Deutsche Meisterschaft qualifiziert

"31. Mai 2025 – Deutsche Meisterschaft" steht nun ganz fett im Kalender. Der Fanfaren- und Spielmannszug Hofheim konnte am 8. Juni 2024 beim Wertungsspiel erfolgreich punkten. Das Ensemble trat in einer Turnhalle vor einer Jury auf. Drei Wertungsrichter achteten auf jeden Ton, zudem auf Geschwindigkeit und Ausdruck der Vorführung. In einer weiteren Disziplin marschierten die Musiker auf dem Sportplatz. Dabei zählt die Synchronität, alle versuchen die gleichen Bewegungen zu machen und spielen zudem noch ihre Instrumente.

Doppelbelastung für den Verein

Ein anstrengendes Heimspiel, denn der Verein organisierte die Qualifizierung für gut 200 Musikerinnen und Musiker aus Nordbayern. Bühne aufbauen, Verpflegung organisieren und gleichzeitig selbst Höchstleistung bringen. Am 8. Juni zeigten alle Teilnehmer ihr Können. Darunter auch das Alphorn-Ensemble "Die aus dem Eschenbachtal". Es gibt in der Spielleutemusik verschiede Besetzungsgruppen, meist Fanfaren, Flöten und Trommeln. Zu den Naturtoninstrumenten gehören die Alphörner. Die Länge des Horns bestimmt die Tonart. 3,68 m bringen die Tonart "F" – bis zu 16 Naturtöne über 4 Oktaven erklingen.

Erfolgreiche Qualifizierung

Am Ende des Wertungstages in Hofheim steht fest: auch die Spielmannszüge aus Oberviechtach und Höchstadt und das Alphornensemble "Die aus dem Eschenbachtal" fahren zur Deutschen Meisterschaft nach Ulm. Zuletzt mussten dieser Wettbewerb 2022 pandemiebedingt ausfallen.

Blickfang bei Umzügen

Der Fanfaren- und Spielmannszug Hofheim gilt als das Aushängeschild der Stadt. Das Ensemble war mit seinen prächtigen Uniformen, Fahnen und Instrumenten schon in China, Italien und Frankreich zu Gast. Beim Fürther Erntedankfestzug und dem Münchner Oktoberfest gehören sie regelmäßig zum Programm. Mit dem "Heimatpreis Bayern" im Jahr 2018 wurde die vorbildliche Jugendarbeit der Hofheimer Spielleute ausgezeichnet. Auch die "Jugend" trat bei der Qualifizierung an und konnte erfolgreich punkten. Bei der Verleihung der Urkunden flossen viele Freudentränen. Die Anspannung weicht, die intensiven Proben der vergangenen Monate haben sich gelohnt. Die Hofheimer können nun mit zwei Gruppen und in drei Kategorien bei der Deutschen Meisterschaft in Ulm vom 29. Mai. – 1. Juni 2025 antreten.