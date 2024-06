Festnahme nach Attacke auf dänische Ministerpräsidentin

Ein Mann hat am Freitagabend die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen in der Kopenhagener Innenstadt geschlagen. Das teilte das Büro der Ministerpräsidentin mit: "Ministerpräsidentin Mette Frederiksen wurde am Freitagabend auf dem Kultorvet [Platz, Anmerkung d. Redaktion] in Kopenhagen von einem Mann angegriffen, der anschließend festgenommen wurde. Sie ist schockiert über den Vorfall", teilte ihr Büro in einer Erklärung mit, ohne weitere Details zu nennen. Frederiksen wurde bei dem Überfall nicht verletzt. Die Polizei bestätigte auf der Social-Media-Plattform X die Festnahme des Mannes und erklärte, dass sie den Vorfall untersuche. Weitere Angaben wollte sie bisher nicht machen.

Attacke auf Frederiksen: Zeuginnen geben Einblicke

Zwei Zeuginnen sagten der Zeitung "BT", sie hätten Frederiksen um kurz vor 18 Uhr auf den Platz kommen sehen, als sie in der Nähe gesessen hätten. Ein Mann sei aus der entgegengesetzten Richtung gekommen und habe sie hart gegen die Schulter gestoßen, sodass sie zur Seite gefallen sei. Es sei ein starker Stoß gewesen, Frederiksen sei jedoch nicht zu Boden gegangen. Anschließend habe sich die dänische Regierungschefin in einem nahe gelegenen Café hingesetzt, sagten die Zeuginnen weiter.

Der Mann habe versucht, wegzurennen. Er sei aber nicht weit gekommen, bevor Männer in Anzügen ihn gepackt und zu Boden gestoßen hätten.

Tat passierte während Auftritt für Europawahl

Wie in anderen EU-Ländern auch läuft in Dänemark der Wahlkampf für die Europawahl am 9. Juni. Frederiksen unterstützte in den vergangenen Tagen die Kampagne der sozialdemokratischen Spitzenkandidatin Christel Schaldemose, so auch am Freitag.

Politiker der Regierung und Opposition reagierten entsetzt auf die Attacke und erklärten sich solidarisch mit der Ministerpräsidentin. Der konservative dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen schrieb auf X: "Welch ein Schock. So ist Dänemark nicht. Wir überfallen unsere Ministerpräsidentin nicht."

Von der Leyen verurteilt Angriff

Auch aus der internationalen Politik gab es zahlreiche Reaktionen auf den Vorfall. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schrieb: "Ich verurteile diese verachtenswerte Tat, die allem widerspricht, woran wir in Europa glauben und wofür wir kämpfen. Ich wünsche dir Kraft und Mut - ich weiß, dass du von beidem reichlich hast." Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson betonte auf X: "Ein Angriff auf eine demokratisch gewählte Regierungschefin ist auch ein Angriff auf unsere Demokratie."