Als zertifizierte "Qualitätsregion Wanderbares Deutschland" gehört das Räuberland Spessart zur Königsklasse der deutschen Wanderregionen. Auf den drei BR-Extratouren vom 30. Mai bis zum 1. Juni lernen wir das Hafenlohrtal kennen, in dem Wasserbüffel für eine intakte Natur sorgen und lassen uns die Kräuter aus dem Bauerngarten in Rothenbuch schmecken. Wir wandern auf die Geishöhe bei Dammbach und genießen den weiten Blick vom Ludwig-Keller-Turm: bei schönem Wetter ist sogar die Skyline von Frankfurt zu sehen. Und natürlich dürfen auch die Spessarträuber nicht fehlen. Wir wandern in und um Mespelbrunn, wo in den 50er-Jahren der Film "Das Wirtshaus im Spessart" gedreht worden ist. Im Gegensatz zu früher treiben die Räuber heute aber nur noch spielerisch ihr Unwesen und nehmen die Wanderer mit Spaß, Musik und wilden Geschichten "gefangen". Wir wollen auf der BR-Extratour unter anderem auch eine Runde Räuberboccia spielen und das Schloss Mespelbrunn kennenlernen. Am 2. Juni findet schließlich unser großer BR-Wandertag 2023 statt.