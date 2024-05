Millionenfund an A3: Polizei hofft durch TV-Sendung auf Hinweise

Eine halbe Million Euro Bargeld. 50 Kilogramm Goldbarren und mehrere Schmuckstücke. Der Fund bei einer Fahrzeugkontrolle an der A3 bei Hunderdorf im Kreis Straubing-Bogen im vergangenen Oktober hat überregional für Aufsehen gesorgt. Die Ermittlungen wegen Geldwäsche gehen unterdessen weiter. Jetzt soll die ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY … ungelöst" für neue Hinweise sorgen.

Schmuckstücke im Visier

Die Ermittler erhoffen sich von der Sendung am Mittwochabend (20.15 Uhr) unter anderem Aufschluss über mehrere Schmuckstücke, die sichergestellt worden waren. Schon im vergangenen Februar hatte die Polizei nach den ursprünglichen Besitzern von zwei goldenen Eheringen gesucht - mit Erfolg.

Hinweise werden am Mittwoch während und nach der Sendung unter der Telefonnummer 0851/ 9511-2222 oder unter der Studio-Hotline 089/ 95 01 95 entgegengenommen.

Immer wieder Funde an der A3

Die Polizei ist in den vergangenen Monaten immer wieder auf der A3 fündig geworden. Im Februar wurde zum Beispiel in einem Wagen Bargeld in Höhe von rund 240.000 Euro entdeckt. Im März waren es 700.000 Euro, die im Auto eines 62-Jährigen gefunden wurden. Das Geld wurde beschlagnahmt.