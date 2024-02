Mietpreiserhöhungen: Wer stoppt die Spirale?

So wirklich "zuhause" fühlt sich Helga Leone aus Mittelfranken schon seit zwei Jahren nicht mehr, wenn sie in ihrer Mietwohnung ist. Denn der Rentnerin wurde Ende 2021 nach 15 Jahren gekündigt – wegen Eigenbedarfs. Doch bislang konnte sie keine neue Wohnung finden. Inzwischen sei sie am Ende ihrer Kräfte, sagt Helga Leone. Sie hatte sich in ihrer Not an das BR-Politikmagazin Kontrovers gewandt.

"Ich bin fertig, dass ich keine bezahlbare Wohnung finde. […] Ich weiß nicht mehr, wo ich mich hinwenden soll. Und ich habe dieses Geld nicht für eine teure Wohnung, und ich bekomme keine bezahlbare Wohnung." Helga Leone, Mieterin

Ihre Vermieterin macht nun zwei Jahre nach der Eigenbedarfskündigung ernst: In drei Wochen wird Helga Leone die Wohnung geräumt.

Angespannter Mietmarkt besonders in Ballungszentren

Wie die Rentnerin können sich gerade in Ballungszentren immer mehr Menschen die Miete nicht mehr leisten. In München etwa ist die ortsübliche Vergleichsmiete in den vergangenen beiden Jahren um 21 Prozent gestiegen.

Ein Grund: Nur Mietverträge, die in den vergangenen sechs Jahren neu abgeschlossen oder erhöht wurden, werden überhaupt in die Vergleichsmiete einberechnet. Bestandsmieten, also ältere und günstigere Mietverträge, die sich in diesem Zeitraum nicht verändert haben, oder sogar Sozialwohnungen, werden nicht berücksichtigt.

Neuvermietungen orientieren sich wiederum an den regionalen Vergleichsmieten und dürfen diese bis zu zehn Prozent übersteigen. Bedingt durch diese Berechnungsgrundlage verschiebt sich die durchschnittliche Vergleichsmiete einer Stadt sukzessive nach oben – und somit der Mietspiegel.

Spirale der Vergleichsmieten: Orientierung lediglich an Neumieten

"Das versteht kein Mensch, warum immer nur die erhöhten Mieten einfließen", kritisiert die Vizepräsidentin des Deutschen Mieterbundes, Beatrix Zurek. Der bau- und bundespolitische Sprecher der FDP jedoch, Daniel Föst, betont im Interview mit dem BR-Politikmagazin Kontrovers: "Der Mietspiegel hat eigentlich als Kernaufgabe nicht die Mietregulierung, sondern hat ein Markt-Abbild darzustellen."

Der Deutsche Mieterbund sieht das anders und fordert laut Zurek, "dass alle Mieten in die Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete einfließen." Ändern könnte das lediglich ein Gesetz auf Bundesebene. Das FDP-geführte Bundesjustizministerium sieht allerdings keinen Handlungsbedarf, antwortet dem Politikmagazin Kontrovers auf Anfrage:

"Hohe Mieten sind Folge eines zu niedrigen Angebots an Wohnungen. Deshalb muss der Neubau von Wohnungen für uns absolute Priorität haben – das ist wichtiger als das Herumdoktern am Mietrecht." Marco Buschmann (FDP), Bundesjustizminister