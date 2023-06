Studie: Mieter mit niedrigem Einkommen am Limit

Mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt in Deutschland zur Miete. Je niedriger das Einkommen, umso höher der Anteil der Miethaushalte, wie eine neue Studie zeigt. Wohnkostensteigerungen oder Modernisierungen werden dann oft zur existenzbedrohenden Belastung.

Mehr als sieben Millionen Miet-Haushalte gelten als "überlastet"

In Zahlen: 3,1 Millionen Haushalte berappen für Kaltmiete und Heizkosten mehr als 40 Prozent ihres Nettoeinkommens - das geht aus einer vom Mieterbund vorgestellten bundesweiten Studie des Öko-Instituts hervor. Bei weiteren rund 4,3 Millionen Haushalten machten diese Kosten zwischen 30 und 40 Prozent des Einkommens aus. Als überlastet gelten Mieterinnen und Mieter, wenn sie mehr als 30 Prozent ihres Einkommens für Wohnkosten ausgeben müssen.

Insgesamt gibt es in Deutschland rund 21 Millionen Mieterhaushalte - die Hälfte von ihnen gehöre den unteren drei Einkommensklassen an, stellt der Mieterbund fest. Mietende in diesen Einkommensklassen hätten durchschnittlich 1.709 Euro pro Monat zur Verfügung.

Der Mietspiegel als Preistreiber

Ein lang bekanntes Problem ist dabei die Konstruktion der Mietspiegel, die vielerorts einen Überblick über das Preisniveau - sortiert nach Lage, Größe und Ausstattung - geben sollen. Bei Neuvermietungen darf der Zins maximal um 20 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Das Problem: Der Mietspiegel erfasst weder Wohnungen in Sozialbindung noch die (meist deutlich günstigeren) "Altmietverträge" - gemeint sind damit solche, die länger als sechs Jahre laufen.

In München etwa weist der im März veröffentlichte neue Mietspiegel daher Mietsteigerungen von im Schnitt 21 Prozent im Vergleich zum vorherigen von 2021 auf. "Das versetzt die Mieterinnen und Mieter in Angst und Panik", urteilt Beatrix Zurek, Vorsitzende des DMB Mieterverein München.

Energiekosten bringen das Fass zum Überlaufen

Zu den über Jahre gestiegenen Mieten kommen in den vergangenen beiden Jahren noch die galoppierenden Kosten für Energie. Die durchschnittlichen Heizkosten für Mieterinnen und Mieter hätten sich seit Anfang 2021 von 64 Euro auf 123 Euro pro Monat fast verdoppelt.

"Gerade Haushalte, die in älteren, ineffizienten sowie fossil beheizten Gebäuden wohnen, sind viel stärker durch hohe Energiekosten belastet." Melanie Weber-Moritz, Bundesdirektorin des Deutschen Mieterbundes (DMB)

Auch in dieser Hinsicht ist die Landeshauptstadt wieder die Spitze des Eisberges - respektive Heizkostenberges. Münchens Mieterschützerin Beatrix Zurek rechnet vor, dass der Anteil der Brutto-Wohnkosten am Nettoeinkommen für einen durchschnittlichen Haushalt mit zwei Kindern in München von 34 auf 36 Prozent gestiegen sei, bei einer Alleinerziehenden sogar von 43 auf 46 Prozent. Zwar, so Zurek, seien energetische Sanierungen wichtig und könnten die Nebenkosten senken. "Aber es muss sichergestellt werden, dass diese nicht nur wieder von den Mieterinnen und Mietern finanziert werden."

"FDP blockiert Mieterschutzmaßnahmen des Koalitionsvertrags"

Zusätzlich werden die Haushalte durch die dauerhafte Umlage von Sanierungskosten belastet. "Das ist für die Mehrheit der Mieterinnen und Mieter nicht mehr leistbar", kritisiert DMB-Bundesdirektorin Weber-Moritz. Die Mietrechtsreformen aus dem Koalitionsvertrag müssten umgesetzt werden, um dem entgegenzuwirken. Der DMB forderte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) auf, seine "Blockadehaltung" bei Themen wie Mietpreisbremse und Schonfristzahlungen aufzugeben.