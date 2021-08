Miesbach: Proteste nach Festnahme wegen vermuteten Sexualdelikts

Am Montagabend ist in Miesbach ein 22-jähriger Mann festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, sich sexuell an einem 4-jährigen Mädchen vergangen zu haben. Der Vorfall soll sich in einer öffentlichen Toilette in Hausham zugetragen haben. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd erfolgte die vorläufige Festnahme des Mannes auf Grund eines Zeugenhinweises.

Proteste vor Polizeistation

Am Dienstag Vormittag kam es dann wegen der Festnahme vor der Miesbacher Polizeistation zu handgreiflichen Auseinandersetzungen. Rund 20 Männer, Mitglieder seiner Großfamilie, forderten die Freilassung des 22 -Jährigen.

Offenbar gehören der Festgenommene und das Mädchen zu einer Gruppe ohne festen Wohnsitz, die sich seit ein paar Tagen am Volksfestplatz in Miesbach gegenüber der Polizeistation aufhalten. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, flogen auch Pflastersteine. Das Polizeiaufgebot wurde daraufhin vergrößert, ein Polizeihubschrauber kreiste über der Stadt und die Gruppe wurde umstellt. Die Polizei setzte Schlagstöcke und Pfefferspray ein. Laut Polizei wurden die Menschen einzeln zur Inspektion gebracht, um unter anderem ihre Personalien festzustellen.

Polizist wird bei Einsatz verletzt

Beim Einsatz wurde ein Polizist verletzt. Die Beamten mussten zu Schlagstöcken und Pfefferspray greifen. Laut einem Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd hat sich Lage derzeit ein wenig beruhigt. Zuvor waren die Besucher des Volksfestplatzes in Miesbach dazu aufgerufen worden, den Bereich wegen Verkehrsbehinderungen zu umfahren.