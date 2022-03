Memmingen: Ordensbruder wegen sexuellen Missbrauchs vor Gericht

Ein 62-jähriger Frater muss sich wegen des Vorwurfs des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern am 9. März vor dem Amtsgericht Memmingen verantworten. Es handelt sich um einen Mitarbeiter des Maristenkollegs Mindelheim. Frater sind Mitglieder des jeweiligen Ordens, haben aber nicht die Priesterweihe wie ein Pater erhalten.

Frater soll jahrelang Schüler sexuell missbraucht haben

Der Frater soll sich in der Zeit zwischen 1999 und 2004 mehrfach an zwei Schülern des Internats vergangen haben. Die beiden waren damals, als der Missbrauch begann, laut Anklage 12 und 14 Jahre alt. Einem Gerichtssprecher zufolge sind für den Prozess acht Zeugen und zwei Sachverständige geladen, das jüngere Opfer tritt als Nebenkläger auf. An ihm soll sich der Mann mindestens 15 Mal schuldig gemacht haben. Weil allerdings einige der Zeugen verhindert sind, ist unklar, ob der Prozess nicht möglicherweise verlängert oder ganz verschoben wird.