Mehr Busse und mehr Fahrten: Verbesserung des Würzburger ÖPNV

"BUSNETZ+", hinter diesem Namen verbergen sich Neuerungen und Anpassungen, die den Öffentlichen Personennahverkehr in Würzburg betreffen. Alle 23 Buslinien wurden hierfür überarbeitet. Viele Stadtteile sollen durch das neue Liniennetz besser angebunden werden. Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) und WVV-Geschäftsführer Thomas Schäfer haben "BUSNETZ+" nun vorgestellt. Vor allem abends und am Wochenende werden die Takte der Bus- und Straßenbahnlinien demnach angepasst und verbessert.

Höhere Taktzeiten und zusätzliche Haltestellen

So fahren beispielsweise die Straßenbahn-Linien 4 und 5 nun bis 23 Uhr im 15-Minuten-Takt. Am Samstag erhöht sich der Takt sogar auf 10 Minuten. Mit der Linie 34 werde eine umstiegsfreie Verbindung zwischen dem Uni-Klinikum und der Universität am Hubland geschaffen, die jetzt neu auch am Wochenende unterwegs sein wird.

Teilweise soll es auch neue Haltestellen geben und die Wartezeiten auf Anschlussbusse verkürzt werden. Für die Fahrpläne der Landkreislinien ändert sich nichts. Auch die Ticketpreise bleiben unverändert. Besonders stark profitiert laut WVV der Nordosten Würzburgs mit den Stadtteilen Versbach und Lindleinsmühle von dem neuen Busliniennetz.

Verbesserungsvorschläge der Würzburger Bürgerschaft

"Es ist uns ein großes Anliegen, noch mehr Menschen zu bewegen, das Auto stehen zu lassen und den ÖPNV innerhalb der Stadt zu nutzen", so WVV-Geschäftsführer Thomas Schäfer. "Um das zu erreichen, müssen wir natürlich bestimmte Voraussetzungen schaffen: allen voran, den ÖPNV so attraktiv wie möglich zu gestalten". Daher wurden für das Fahrplan- und Linien-Update von BUSNETZ+ auch Würzburger Bürgerinnen und Bürgern befragt. Bei drei Bürgerworkshops im Herbst 2019, sowie per Post oder über die Internetseite des WVV konnten sie Verbesserungsvorschläge einreichen.