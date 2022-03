Massenschlägerei vor Jahn-Spiel: Vier Verdächtige festgenommen

Im Vorfeld des Zweitliga-Heimspiels des SSV Jahn Regensburg gegen den SC Paderborn ist es in der Innenstadt von Regensburg zu einer Massenschlägerei gekommen. Das hat die Polizei auf BR-Anfrage bestätigt.

Zwei Ultra-Gruppen aufeinandergeprallt

Laut Polizei hielten sich am Vormittag etwa 50 Personen der Ultra-Szene des SC Paderborn im Bereich einer Gaststätte in der Unteren Bachgasse in Regensburg auf. Gegen 11.45 Uhr kam zu einem Zusammentreffen mit einer Gruppe von Fans des SSV Jahn Regensburg, die ebenfalls der Ultra-Szene zuzurechnen sind, heißt es in einer Mitteilung der Polizeiinspektion Regensburg Süd.

Handyvideo zeigt Schlägerei

Daraus entwickelte sich eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Fangruppen. Mehrere Personen wurden leicht verletzt. Auf einem Handyvideo, das in den sozialen Netzwerken von der Auseinandersetzung kursiert, ist zu sehen, wie schwarz gekleidete und teilweise vermummte Männer mit Stühlen und Gegenständen werfen. Dabei ist lautes Geschrei zu hören.

Bar-Mitarbeiter verbarrikadieren sich

Mitarbeiter der Gaststätte berichten dem BR, dass die Fans des SC Paderborn zunächst friedlich und höflich waren. Dann sei die Situation aus unersichtlichen Gründen eskaliert, die Männer hätten sich vermummt und angefangen, zu randalieren. Während der Auseinandersetzung haben sich die Mitarbeiter im Innenraum verbarrikadiert. Zwar hätten sie Angst gehabt, allerdings sei recht schnell klar gewesen, dass es den Randalierern vor allem um Sachbeschädigung ging.

Mehrere Anzeigen gegen Randalierer

Beim Eintreffen der Polizei hatten sich die beiden Gruppen bereits entfernt. Im Rahmen der Fahndung konnte die Gruppe der Gästefans festgestellt werden. Sie wurden von der Polizei zum Stadion begleitet und hier kontrolliert. Auch Jahnfans wurden kontrolliert. Die Polizei nahm zwei Jahn- und zwei Paderbornfans im Alter zwischen 18 und 29 Jahren vorläufig fest. Gegen die Tatverdächtigen wird jetzt ermittelt, wegen Landfriedensbruchs und Sachbeschädigung.