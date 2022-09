Marterl erinnert in Furth im Wald an Hinrichtung vor 80 Jahren

Am Schafberg in der Nähe der Stadt Furth im Wald im Landkreis Cham erinnert der Historische Verein Furth im Wald mit einem Marterl an die Hinrichtung des polnischen Zwangsarbeiters Stanislaw Arcisziewski vor 80 Jahren.

BR-Reporter Thomas Muggenthaler erinnert sich an die Geschichte, die hinter dem Marterl steckt:

Wegen Liebe zu einer deutschen Frau hingerichtet

"Wie haben ihn sehr vermisst", sagte die jüngste Schwester von Stanislaw Arciscewski, als ich mit ihr für die Recherchen Kontakt aufnehme. Sie konnte sich noch gut an ihren Bruder erinnern, wusste bis dahin aber nicht, warum er sterben musste.

Stanislaw Arciszewski wurde vorgeworfen, ein Liebensverhältnis mit einer deutschen Frau unterhalten zu haben und Vater eines Kindes zu sein, das sie bekommen hat. Solche Beziehungen waren in der Zeit des Nationalsozialismus streng verboten. Das NS-Regime reagierte mit demonstrativen Hinrichtungen auf Verstöße gegen das Verbot des Geschlechtsverkehrs mit deutschen Frauen.

Den Mann aufgehängt, die Frau ins KZ verschleppt

Organisiert von der Geheimen Staatspolizeistelle Regensburg wurde Stanislaw Arciszewski am 3. September 1942 am Schafberg in der Nähe seines früheren Arbeitsplatzes erhängt. Zur Abschreckung wurden die polnischen Zwangsarbeiter aus der Umgebung am Hinrichtungsort versammelt. Die Frau, die mit dem Polen ein Verhältnis gehabt haben soll, wurde einige Monate nach der Geburt ihres Kindes verhaftet und ohne Prozess und Urteil auf Anweisung der Gestapo in das Frauen-KZ Ravensbrück bei Berlin eingewiesen und von dort in das Außenlager Neurohlau verlegt, das zuletzt unter der Verwaltung des KZ Flossenbürg stand.

Über 20 Hinrichtungen wegen verbotener Liebe in Ostbayern

Die Hinrichtung von Stanislaw Arciszewski ist eine von über 20 Hinrichtungen dieser Art in Niederbayern und der Oberpfalz. Die erste Hinrichtung fand am18. April 1941 in Michelsneukirchen im damaligen Landkreis Roding, heute ebenfalls Landkreis Cham, statt. Dort wurde der Pole Julian Majka hingerichtet. Bedrückende Fotos, die in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg zu sehen sind, dokumentieren diese Hinrichtung und zeigen, wie die Gestapo solche Hinrichtungen durchgeführt hat.

Für die Schwester von Stanislaw Arciszewski blieb der Tod des Bruders sehr schmerzhaft. Als ich sie besuche, schüttelt sie in einem Beitrag, der in dem BR-Politikmagazin "Kontrovers" zu sehen war, einfach den Kopf. Wegen so etwas sterben zu müssen, blieb für die unfassbar.