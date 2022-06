Mann stößt Frau auf S-Bahngleis – Zug hält noch rechtzeitig

Schock am Donnerstagabend für wartenden S-Bahn-Gäste am Münchner Hauptbahnhof: Wie die Polizei berichtet, soll ein Mann eine Frau gegen 21.30 Uhr auf das Gleisbett gestoßen haben. Der 26-Jährige habe zunächst nach einem Hund getreten und kurz darauf unvermittelt die Frau von hinten vom Bahnsteig gestoßen. Einen Kontakt oder Wortwechsel hatte es Polizeiangaben zufolge zwischen beiden zuvor nicht gegeben. Die 63-Jährige stürzte auf das Gleisbett und wurde dabei leicht verletzt.

Frau rettet sich in Schutzraum unter der Bahnsteigkante

Als ein Zug der S8 Richtung Ostbahnhof einfuhr, signalisierten Zeugen dem Triebwagenführer die Gefahr, sodass dieser den Bremsvorgang intensivierte und rund 15 Meter vor der Frau den Zug zum Stillstand brachte. Diese hatte sich in den Schutzraum unter der Bahnsteigkante geflüchtet.

Keine Gegenwehr bei Festnahme

Während weitere Zeugen der Frau zurück auf den Bahnsteig halfen, verfolgten andere den mutmaßlichen Täter, der sich ohne Eile entfernen wollte. Die inzwischen alarmierte Polizei nahm den 26-Jährigen im Zwischengeschoß fest, zur Wehr habe er sich nicht gesetzt. Laut Polizei machte der Mann einen psychisch auffälligen Eindruck.

Die 63-jährige Frau ging nach den Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hause. Die Polizei stehe mit ihr in engem Kontakt. Die Kripo ermittelt wegen versuchten Mordes gegen den 26-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz hat. Im Laufe des Freitags wird entschieden, ob er in Untersuchungshaft kommt oder in eine psychiatrische Einrichtung.