Mann bei Maibaumwache angezündet: Anklage erhoben

In Niederpöring im Kreis Deggendorf hat ein Mann voriges Jahr schwere Verletzungen erlitten, als seine Kleidung während der Maibaumwache in Brand gesetzt wurde. Nun sind die Ermittlungen abgeschlossen: Die Staatsanwaltschaft klagt sieben Personen an.