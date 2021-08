Mainfränkischer Tourismus schwer von Corona-Pandemie gezeichnet

In den mainfränkischen Hotels bleiben die Betten leer. Die IHK Würzburg-Schweinfurt verweist auf die amtliche Statistik, die wenig Gutes zu bieten hat. In den ersten sechs Monaten des Jahres sind in der Region rund 1,2 Millionen Übernachtungen gezählt worden. Im Vergleich zu den Halbjahreszahlen für das Vor-Corona-Jahr 2019 entspricht das einem Rückgang um 59 Prozent. Zwar blieben Übernachtungsgäste mit durchschnittlich rund vier Tagen länger in der Region als vor Ausbruch der Corona-Pandemie mit durchschnittlich 2,5 Tagen in 2019. Doch die geringe Auslastung der Betten von durchschnittlich rund 18 Prozent im Vergleich zu 38 Prozent in 2019 zeige, dass das Übernachtungsgewerbe noch immer schwer unter den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie leide.

Zu wenig Touristen

"Vor allem die touristischen Übernachtungen fehlen. Allein in Würzburg brach die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland im Vergleich zum Jahr 2019 um 75 Prozent ein, bei Besuchern aus dem Ausland sogar um 90 Prozent. Insgesamt liegt der mainfrankenweite Rückgang durch die Corona-Pandemie bei 59 Prozent", berichtet Christian Seynstahl, Referent Regionalentwicklung der IHK Würzburg-Schweinfurt. "Das lässt sich in diesem Jahr kaum mehr reinholen", erklärt Seynstahl weiter.

Viele Existenzen bedroht

Entsprechend pessimistisch fällt auch der Blick auf den weiteren Jahresverlauf aus. "Trotz der Sommerferien und dem Trend zum Urlaub im Inland rechnet lediglich gut ein Viertel der mainfränkischen Betriebe damit, dass die Geschäfte in den kommenden Monaten besser laufen, die übrigen erwarten allenfalls gleichbleibende oder schlechtere Geschäfte", sagt Elena Fürst, IHK-Referentin für Konjunktur und Statistik. "Viele Betriebe sehen sich dem Abgrund nahe. Das schlägt mittlerweile auch deutlich auf die Finanzsituation der Unternehmen durch: Sieben von zehn Tourismusbetrieben kämpfen mit Liquiditätsengpässen, gut die Hälfte von ihnen bezeichnet die Finanzlage als existenzbedrohend", ergänzt Fürst.