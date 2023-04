Maibaum für die Zugspitze geklaut - und wieder ausgelöst

Der frühe Dieb fängt den Baum: Unbekannte haben den Maibaum gestohlen, der am 1. Mai auf der Zugspitze aufgestellt werden soll. Sie schlugen bereits in der Nacht zum Dienstag zu, also eine Woche vor dem traditionellen Maibaumaufstellen am 1. Mai. Der Baum lag fertig verladen auf dem Transportwagen der Zahnradbahn, die von Garmisch-Partenkirchen ans Zugspitzplatt fährt; die Wagen standen "versteckt" auf der Strecke.

Bayerische Zugspitzbahn sucht Diebe per Facebook

"Deutschlands höchster Maibaum muss zurück!", appellierte die Bayerische Zugspitzbahn auf ihrer Facebook-Seite an die Diebe - mit Erfolg: Am Mittwochnachmittag konnte das Unternehmen seinen Post ergänzen mit den Worten: "Der Baum wurde ausgelöst und ist zurück!"

Die Zugspitzbaum-Diebe verlangten nicht nur - wie üblich - Bier und Brotzeit, sondern auch eine Berg- und Talfahrt mit der Bahn: Sie wollen dabei sein, wenn der Baum auf dem Zugspitzplatt aufgestellt wird: in rund 2600 Metern Höhe, knapp unterhalb des Gipfels.