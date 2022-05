Mädchen vergisst Stradivari-Geige im Zug nach München

Ein besonders wertvolles Instrument ihres verstorbenen Opas hat ein Mädchen auf dem Nachhause-Weg von der Schule im Zug vergessen. Der Wert des Nachbaus einer Stradivari-Geige: 11.000 Euro.

Ehrlicher Zugbegleiter findet Geige

Dank eines umsichtigen Zugbegleiters kam das Erbstück des Großvaters aber nicht ganz abhanden. Der Mann entdeckte das Instrument am Dienstag in einer Bahn von Mittenwald nach München, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte.

Instrument bei Polizei in Sicherheit

Die Mutter der Zwölfjährigen meldete sich bei den Ermittlern. Ihre Tochter habe die Geige samt Koffer auf dem Weg von der Schule nach Hause im Regionalzug vergessen. Noch liege das Instrument bei der Polizei, die Angaben der Frau müssten noch geprüft werden, so eine Sprecherin, "aber wir gehen davon aus, dass wir die Besitzerin gefunden haben."

Kein Einzelfall: Geld und Geige im Zug vergessen

Immer wieder würden Reisende wertvolle Gegenstände im Zug liegen gelassen, sagte eine Sprecherin der Polizei. "Vor einigen Jahren kam mal eine 120.000 Euro teure Geige abhanden und Anfang Mai hatte jemand eine Tasche mit 14.900 Euro in der Bahn vergessen."