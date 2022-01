Luftlinie München Landshut – aus Sicht von Künstlern

Aktuell schwierige Lage der Künstler spiegelt sich in Werken wieder

Jedes Werk in der Ausstellung stellt andere Fragen und sucht seine eigene Form für die Luftlinie München-Landshut. Und in fast allen Exponaten spiegelt sich auf ganz unterschiedliche Weise auch die aktuell schwierige Lage der KünstlerInnen in der Pandemie wieder.

"Es ist ja durchaus so, dass die Kunst einfach auch vom Austausch lebt", sagt Tatjana Utz, die die Ausstellung konzipiert hat. "Nur im stillen Kämmerchen produzieren und nichts zeigen können, das schlägt natürlich auch aufs Gemüt. Und unweigerlich hat sich das auf die Arbeiten niedergeschlagen, wie wir ja sehen".

Große Nachfrage bei Künstlern nach Ausstellungsmöglichkeiten

Die Ausstellung ist noch bis zum 6. Februar in im Landshut zu sehen in der Galerie des Kunstvereins Landshut in der Herrnstraße 375 Mitten in der Altstadt. Die Anfrage von Künstlern nach Ausstellungsmöglichkeiten in der Galerie ist riesig, berichtet die Vorsitzende des Kunstvereins Ursula Bolck-Jopp.

Und sie ist froh, dass bei dieser Ausstellung der Neuen Münchner Künstlergenossenschaft (NMKG) so viele unterschiedliche Künstler auf einmal zu sehen sind. Geöffnet ist die Ausstellung jeweils donnerstags bis sonntags von 14 bis 17 Uhr. Es gilt die 2G Plus Regel.