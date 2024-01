Lotto-Rekord: Glückspilz aus Mittelfranken gewinnt 48 Millionen

Für eine Person aus Mittelfranken könnte das Jahr aus finanzieller Sicht sicherlich nicht besser starten, denn er oder sie kann sich über einen Gewinn von über 48 Millionen Euro freuen. Zum allerersten Mal sei der Jackpot auf über 45 Millionen Euro angestiegen, teilte Lotto Bayern am Donnerstag mit.

16 Ziehungen in Folge habe es niemand geschafft, in der aktuellen Jackpot-Phase sechs Gewinnzahlen plus die Superzahl beim Klassiker richtig zu tippen.

Lotto-Schein für 12,90 Euro führte zum Millionengewinn

Der mittelfränkische Glückspilz habe jetzt mit den Zahlen 14, 25, 28, 32, 36, 49 und der Superzahl 4 in Schwarze getroffen, hieß es in der Mitteilung weiter. Der Schein, der nun zu einem millionenschweren Wertpapier geworden ist, wurde mit einem Einsatz von 12,90 Euro abgegeben.

Bis Ende 2027 hat die Gewinnerin oder der Gewinner laut Lotto Bayern Zeit, den Gewinnanspruch geltend zu machen.