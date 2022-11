"Little Berlin" - Neubau des Museums Mödlareuth rückt näher

Die seit Jahrzehnten geforderte Erweiterung des Deutsch-Deutschen Museums in Mödlareuth schreitet voran: Momentan wird in dem ehemaligen Grenzdorf bei Hof, das zum Teil in Bayern und zum Teil in Thüringen liegt, die Baustelle für das neue Museum eingerichtet. Der Bau des 22 Millionen Euro-Gebäudes soll Anfang kommenden Jahres starten. Zunächst waren die Kosten auf 15 Millionen Euro geschätzt worden. Die Umgestaltung des Außengeländes rund um die ehemaligen Grenzmauer ist laut Hofer Landratsamt fast fertig.

Mödlareuth wird für Besuchermassen fit gemacht

Mit dem Neubau wolle man der internationalen Bedeutung des Museumsdorfes Mödlareuth gerecht werden, sagte der Hofer Landrat Oliver Bär (CSU) bei einer Besichtigung der Baustelle. Das ehemals geteilte Dorf mit 60 Einwohnern zieht jährlich rund 90.000 Besucher aus der ganzen Welt an. Für derartige Besuchermassen ist das bisherige Museumsgebäude, das kurz nach der Wende entstand, nicht ausgelegt. Schülerseminare finden seit Jahren provisorisch in kleinen Containern statt.

Grenz-Alltag am Originalort erleben

Im Museumsneubau soll auf 500 Quadratmetern eine neu konzipierte Dauerausstellung über den Alltag in der DDR und der BRD direkt an der Grenze informieren. Außerdem sind Räume für Wechselausstellungen, Seminare und das umfangreiche Archiv vorgesehen. An den Kosten von rund 22 Millionen beteiligen sich mit jeweils 5,6 Millionen Euro der Bund und der Freistaat Bayern. Von der Oberfrankenstiftung kommen vier Millionen Euro und vom Freistaat Thüringen rund 800.000 Euro. 2025 soll das neue Deutsch-Deutsche Museum fertig sein – 16 Jahre, nachdem der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) die Erweiterung zugesagt hatte.